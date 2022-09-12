Франция

Кращі літні переходи в Лізі 1 оцінює Football.ua.

"Таких як ти — не було й не буде". Перехід Лео Мессі в ПСЖ став лейтмотивом минулорічного літнього трансферного вікна в чемпіонаті Франції. Історична подія, рівних якій в історії французького футболу ніколи не було, і, здається, найближчим часом теж не очікується.

Проте це міжсезоння цікаве, у першу чергу, не зірковими оферами. Головними ньюзмейкерами Ліги 1 стали коучі: три з топ-п’яти команд чемпіонату влітку змінили головних тренерів. А отже — почали перебудови під нових керманичів.

Таким чином літо-2022 може здатись значно скромнішим за минулі роки. Навіть найдорожчий трансфер у чемпіонаті Франції — це всього-лише 40 мільйонів, які ПСЖ віддав за викуп вже задіяного в команді гравця.

Але цікавих і якісних трансферів від того менше не стало. Наголошуємо: до рейтингу ми зумисно додали тільки тих, гравців, які відіграватимуть серйозну роль в своїх клубах. Тож такі зіркові футболісти, як, наприклад, Ренату Санчеш, до топу не потрапили, бо, вірогідно, підсилюватимуть гру з лави запасних.

В рейтингу ми не враховуємо орендованих гравців.

Лілль збирається повертатись хоча б у топ-5. Для цієї амбітної цілі в команду затягнули екс-"гірника" Пауло Фонсеку та почали підсилювати проблемні позиції. За літо Лілль підписав аж десять нових гравців. Із яких поки кращим виглядає ще один виходець із Шахтаря — Ісмаїлі.

За роки гри в Україні, лівий захисник встиг отримати купу компліментів за сильну гру. Однак, одна справа — бути першим в УПЛ, геть інша — перенести топ-показники в більш класний чемпіонат. Тож сильна гра Ісмаїлі з перших матчів викликали подив.

За 6 ігор бразилець устиг набити 2+1 очок по системі гол+пас. Звісно, цьому допомогли гарні відносини та довге знайомство з Фонсекою. Тож добре всім: і коучу, і команді, яка отримала сильного основного крайнього захисника, і Ісмаїлі, який уже після 30 отримав виклик у топ-чемпіонат.

Минулий сезон для Нанту вдався над-успішно: команда забрала Кубок країни і фінішувала у верхній половині турнірної таблиці. Такі нереальні успіхи стали можливими завдяки збігу обставин: жоден важливий гравець команди за весь сезон не отримав серйозних травм, всі лідери зберігали хорошу форму.

Реальна задача Нанту на новий сезон — не виступити аж надто гірше. Це не просто: до і без того перевантаженого катарським чемпіонатом світу графіком додаються єврокубки. Допомогти скромному Нанту викликався Мусса Сіссоко, який за 10 років вперше повернувся до рідної Франції.

У топових кондиціях Мусса — це монстр центру поля. Фактично, він закриває всі потреби у півзахисті — і створює моменти, і добре пасує, і тягне м’яч, і відбирає, і забиває. Якщо, звісно на це вистачає фізики, яка з роками почала дещо підводити півзахисника.

Колись Ремі вважався одним із найперспективніших французьких півзахисників. Швидкий, розумний, із надтонкою майстерністю пасу Кабелла на піку кар’єри навіть устиг пограти в Ньюкаслі, але примудрився скотитись до чемпіонату Північної Монголії.

До рідної Франції Кабелла повернувся вже зрілим та досвідченим футболістом. Для рівня задач у Ліллі він підходить ідеально: із Кабелла в основі команда значно додала в білд-апі, також Ремі закрив потребу в якісному виконавцеві стандартів. Очевидно, що Кабелла ще й не дуже вибагливий по зарплаті, тож трансфер можна назвати успішним.

9. Лої Опенда: із Брюгге до Лансу за десять мільйонів

Ланс після більш ніж хорошо сезону був вимушений продати відразу двох лідерів. Шейк Дукуре не встояв перед пропозицією від Крістал Пєласу, а Жонатан Клосс занадто сильно хотів до Марселю.

Зароблені немалі кошти Ланс частково інвестував в Лої Опенду — перспективного бельгійського форварда. Йому всього 22, за кар’єру він встиг пограти у рідній Бельгії і в Вітессі. У Нідерландах, до слова, Опенда забив майже 30 голів і закономірно почав вважатись цілю для багатьох команд.

Для Лансу вкласти десять мільйонів є солідним і виваженим кроком. Франк Ес награє форварда з перших хвилин, за що той вже встиг віддячити: перший гол у новому для себе чемпіонаті бельгієць забив Монако в третьому турі, а другий — у ворота Ренну, до яких потім додались Лор'ян та Реймс. Початок голам покладено, чекаємо ще.

Цього літа Ніцца вже зробила головне кадрове рішення. Команда не втримала від бажання тренувати ПСЖ Крістофа Галт’є і максимально вигідно для себе відпустила коуча. За різними оцінками, Париж, окрім повної оплати розриву контракту, перерахував на рахунок "орликів" до 10 мільйонів євро.

Болюче, але вигідне прощання з Галт’є, дозволило Ніцці не продавати нікого з лідерів, аби отримати гроші на підсилення. Єдина неприємна втрата серед гравців — це від’їзд основного кіпера Вальтера Бенітеза. Аргентинець просто вирішив трохи змінити обстановку та переїхав до ПСВ.

Бенітеза у Ніцці замінили багаторічним першим номером Лестера і чемпіоном Англії Каспером Шмейхелем. Із Англії Каспер поїхав через схожі до Бенітеза причини: теж захотілось нових викликів у кар’єрі. Щож, буксуюча на старті Ніцца буде не поганим квестом.

Якось непомітно, Ренн став кожного літа витрачати серйозні гроші на підсилення. Минулого року за 20 мільйонів в команду прийшов Лоік Беда, цього міжсезоння таких трансферів було аж два. За ту ж двадцятку Ренн забрав із Болоньї талановитого бельгійського дефендера Артюра Теате. Стільки ж віддав за Арно Калімуендо.

Хоча Арно лише 20, він уже встиг провести два хороші сезони у Лізі 1. Двічі поїздивши до оренди в Ланс, молодий форвард розміняв другий десяток голів в елітному дивізіоні. Сам хлопець неодноразово казав, що хоче отримати шанс в рідному ПСЖ, але парижани вирішили, що Юго Екітіке достойніший та сильніший.

Союз Рену та Калімуендо має принести профіт обом: клуб отримає гравця, який вміє та любить багато забивати, Арно ж — команду, в якій нарешті він гратиме в довгостроковій перспективі.

Історія Жонатана Клосса — це класична футбольна казка. Ельзасець, який все життя борсався у нижчих лігах, потрапив у руки Франка Еса і розцвів до рівня одного з кращих правих захисників французької вишки. І разом із Лансом рвав усіх аж до шансу спробувати себе у збірній Франції.

Красива історія про команду-фенікс і гравця, який дуже довго чекав на свій шанс і ось його дочекався, розбилась, вдарившись в бізнесову реальність. У Клосса залишався рік по контракт, а Лансу не вдавалось вмовити гравця на нову угоду. Тож лідера і, можливо, кращого футболіста, довелося продавати.

Виявив бажання підписати Клосса Марсель. За всього сім з половиною мільйонів клуб урвав топового правого латераля, який звиклий грати у схемі з трьома захисниками. Клосс вже показав, що він — удала інвестиція: у перших восьми матчах захисник уже встиг зробити два асісти.

ПСЖ — це команда, яка завжди асоціювалась з бездумно-витраченими грішми. Здавалось, що клуб, який заплатив 60 мільйонів за Мауро Ікарді, просто не може адекватно розпоряджатись коштами. Але цього літа змінилось і це.

У Парижі знайшли нового спортивного директора, який відразу почав прокручувати вигідні офери. Можливо, найбільш ілюстративний приклад — підписання Норді Мукіеле. Всього за смішних 12 мільйонів парижани забрали діючого гравця збірної, який має кілька років досвіду на найвищому європейському рівні.

Що цікаво, одним трансфером парижани закрили відразу дві позиції. Мукіеле може зіграти як правого захисника, так і на одній з позицій у центрі захисту. Додатковим, але не менше приємним бонусом є те, що Норді народився в одному з передмість Парижу.

Улітку Монако вкотре вигідно продало молодого гравця. За майже 80 мільйонів до Реалу поїхав Орельєн Чуамені, який став найдорожчим продажем монегасків за всю історію. Після Кіліана Мбапее, звісно.

На зароблені гроші Монако почало підсилювати проблемні позиції. Можливо, найкращим трансфером "на вхід" для клубу став Мінаміно, якого за невеликі гроші вирвали із ліверпулської лави запасних.

За чотири роки в резерві мерсесайдців якось і забулось, що Такумі — дуже універсальний, технічний, старанний і взагалі класний футболіст. У Австрії японець забивав у кожному четвертому матчі і не дарма вважався кращим гравцем клубу. Так, для Ліверпуля Мінаміно не вистачило класу та затятості. Але у Франції самурай точно не загубиться.

На цю трансферну кампанію Марсель прорвало. Клуб, не рахуючи викупів із оренд, прокрутив 11 трансферів "на вхід". Серед підписаних гравців є і зірки минулого на кшталт Алексіса Санчеса, і молоді дарування, такі як Ісак Туре. Але реально кращим з точки зору вкладених коштів здається підписання Луіса Суареса.

Колумбійському форварду всього 24. Він уже встиг пограти у чотирьох іспанських клубах. У останньому — Гранаді — був настільки ефективним, що навіть удостоївся звання гравця року. Швидкий, дуже наполегливий та різкий, він чи не відразу викликав інтерес команд, рівнем вищих за Гранаду.

У дебютному ж матчі Луіс зробив дубль. Так, здається, що цей сезон форвард буде підміняти Алексіса Санчеса. Однак, чилієць з кожним роком не стає молодшим, а Суарес в майбутньому отримає шанс довести свій рівень у одній з кращих команд Франції.

Цьогорічні трансферні рекорди Ліги 1 — у цілому португальські. 40 мільйонів із копійками ПСЖ віддало за викуп із Спортингу лівого захисника Нуну Мендеша. На кілька мільйонів менше — за хавбека Порту Вітінью.

Взяти Вітінью хотів особисто Крістоф Галт’є. У одному з інтерв’ю він розповідав, що його команда спостерігала за хавбеком ще під час роботи у Ліллі. Проте тоді грошей на підписання португальця не було.

Зате в Парижі радо витратили 40 мільйонів на молодого півзахисника. Мобільний, із чудовим пасом та вміння тягнути м’яч на дриблінгу, Вітінья виходив у всіх матчах нового сезону з перших хвилин, ідеально доповнюючи Марко Вератті. Проблема хіба що в одному: хавбек багато фолить і вже перед четвертим туром заробив дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Сини Ліону, які повернулись до додому. Так, віддавши кращі футбольні роки європейським топам, так повернувшись уже 30-тирічними гравцями, але історія від того не стає більш красивою, ніжною та щемлячою серце вболівальникам.

Першим почав "велике повернення" Ляказетт. Арсенал, обравши новий шлях, без питань відпустив зіркового форварда, а той, погодившись на зниження зарплатні, повернувся до Ліону. Із часів його від’їзду в команді лишився лише Антоні Лопеш, тож для компанії Ляказетт підговорив втекти в Ліон і свого друга — Корентена Таліссо.

До комплекту Ліон ще ледь не підписав Самуеля Умтіті. Однак, захисник втратив і ігрову, і фізичну форму за кілька років сидіння на каталонській банці. Тож погодилось його забрати лише значно скромніше та невибагливіше Лечче.

А тим часом і Ляказетт, і Толіссо відразу стали основними гравцями Ліону. Ляказетт уже встиг поновити лік забитим голам, а команда видала чи не найкращий старт в чемпіонаті за останні роки.

Богдан Максимець, Football.ua