Франция

Італієць міг опинитися у Парижі заміть Лондона.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів, що італійський нападник Джанлука Скамакка вже давно є у списку бажаних трансферів клубу. Слова спеціаліста передає відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Зокрема, парижани хотіли підписати футболіста цього літа, проте не зуміли домовитися з Сассуоло. У підсумку 23-річний італієць перебрався до Вест Гема, з яким підписав контракт до літа 2027 року.

Зазначимо, що італійці отримали за форварда 36 мільйонів євро+6 у якості бонусів.

Щодо Роберта Левандовські, то його підписання, за словами Галтьє, було неможливим. Поляк хотів перейти лише до Барселони.

Нагадаємо, що Мессі не зацікавлений у продовженні контракту з паризьким грандом.