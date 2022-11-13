Франция

Нинішня безпрограшна серія Ренна — одна з найкращих в історії клубу.

Ренн у матчі 15 туру французької Ліги обіграв Тулузу з рахунком 2:1.

Таким чином, Ренн не програв жодного з останніх 17 матчів у всіх турнірах. Команда Бруно Женезіо здобула 11 перемог і шість разів зіграла внічию.

За інформацією OptaJean, лише двічі в історії клубу була довша безпрограшна серія. 22 матчі у період з листопада 1988 року до квітня 1989 року, а також 20 поєдинків із травня по грудень 1982 року.

В даний час Ренн займає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від ПСЖ на сім очок.

Нагадаємо, Ренн є суперником донецького Шахтаря з 1/16 фіналу Ліги Європи. До цього французи пройшли київське Динамо на груповому етапі турніру.