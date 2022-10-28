Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 19:45.

У поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Європи турецький Фенербахче на своєму полі поділив очки із французьким Ренном.

Матч закінчився з рахунком 3:3, як і інший матч у групі, в якому зійшлися АЕК та київське Динамо.

У складі турків голами відзначилися Валенсія, Зайц та Мор, а у французів — Террьє та Гуірі, який оформив дубль.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Фенербахче — Ренн у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Фенербахче — Ренн 3:3

Голи: Валенсія, 42, Зайц, 82, Мор, 88 — Гуірі, 5, 30, Террьє, 16.