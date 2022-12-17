ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

У заключному Зірковому прогнозі екс-нападаник збірної Бразилії поставив на перемогу збірної Аргентини в фіналі ЧС-2022.

- Джоване, на кого ставите в фіналі?

- Аргентині щастить на цій першості, тож, думаю, трофей нікуди не подінеться від Мессі. Ставлю на перемогу Аргентини 2:1.

Якщо поставити на рахунок 2:1 на користь «альбіселесте», як радить Елбер, то можна підняти суму у десять разів більше від зробленої ставки.

- А хто переможе в матчі за третє місце?

- Гадаю, Хорватія візьме бронзу. Рахунок? 3:1

У даній парі Parimatch Ukraine теж бачить переможцем європейську збірну. На прохід Хорватії наш партнер дає коефіціент 1.8. На перемогу Хорватії в основний час – кофф 2,4. А якщо поставити на рахунок 3:1 за порадою Елбера, то можна добряче наваритися – кофф 18.

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