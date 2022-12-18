Франция

Лео вирішить свою долю у наступному році.

Наразі семиразовий володар Золотого м'яча Лео Мессі готується до фіналу чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Францією, проте чутки про його майбутнє не вщухають.

Зокрема, новою інформацією поділився авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Парі Сен-Жермен зробить свою пропозицію Ліонелю Мессі найближчими тижнями. Усі люди в клубі хочуть, щоб Лео залишився і працював принаймні ще на один рік.

Мессі вирішить у 2023 році, ПСЖ буде наполягати після пропозиції Інтера з Маямі (але нічого не домовлено)" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, за інформацією The Telegraph, у Лео є одна умова для продовження співпраці з парижанами.

У нинішньому сезоні зірковий 35-річний футболіст провів у складі ПСЖ 19 матчів, забив 12 м'ячів і віддав 10 гольових передач.

У футболці збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 Мессі забив 5 голів і віддав 3 асисти у шести поєдинках. Стільки ж забитих у Кіліана Мбаппе, з яким Лео зійдеться у фіналі, який пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція вирішального двобою Мундіалю.