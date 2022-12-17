Футболіст зіграє один з найважливіших матчів у кар'єрі.
Ліонель Мессі. Getty Images
17 грудня 2022, 21:40
У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграють дві команди, які найкраще себе проявили у плей-оф раундах — Аргентина та Франція.
Капітан та головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі в своєму Instagram-акаунті звернувся до фанатів національної команди.
"Я готовий! Вперед, Аргентино", — написав футболіст.
Відзначимо, що гра між аргентинцями та французами пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція фіналу Мундіалю.