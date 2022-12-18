ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сьогодні один з них тріумфує, другий — залишиться ні з чим.

У якийсь момент недільного вечора, можливо, безпосередньо перед фіналом чемпіонату світу з футболу, або точно коли він закінчиться, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе обіймуться, а тисячі фотографів на стадіоні Лусаїл поквапляться, щоб зафіксувати цей момент. Залежно від результату, це буде сприйнято як прояв поваги перед легендою гри, яка нарешті залишить мундіаль переможцем — або як неохочу, але шанобливу передачу вогню від Мессі до Мбаппе, чемпіона світу другий раз поспіль у 23 роки.

Потім вони двоє повернуться до своїх товаришів по команді. Одна група буде святкувати в екстазі, інша – буде знищена. Як мінімум морально. Це буде остання зустріч Мессі та Мбаппе перш ніж вони знову зустрінуться в Парі Сен-Жермен приблизно за тиждень.

Це далеко не перший випадок, коли двоє одноклубників зустрічаються один з одним у фіналі чемпіонату світу: це стало регулярним явищем з 1990 року, коли у історію увійшов штутгартський дует Гвідо Бухвальда (Західна Німеччина) та Хосе Басуальдо (Аргентина). Але це буде перший випадок, коли у фіналі світової першості протистоять двоє одноклубників із глобальними профілями Мессі та Мбаппе.

Звісно, ​​їх об’єднав Катар. Поява ПСЖ як глобальної сили, як і багато іншого в сучасній грі, є продуктом інвестицій з Близького Сходу. Зробивши ПСЖ і чемпіонат світу 2022 року двома центральними елементами своєї стратегії м’якої сили, Катар може претендувати на двох суперзірок, які привернуть більше уваги, аніж будь-хто інший, коли величезна глобальна телевізійна аудиторія налаштується на перегляд фіналу — і на Національний день Катару, не менш.

Мессі всюди в Досі — його ім’я на спині майже кожної футболки збірної Аргентини, яку ви бачите, його зображення дивиться на вас з будівель, рекламних щитів, навіть реклами місцевої телекомунікаційної компанії — і це ім’я у всіх на вустах, коли вирушаєте в недільний фінал.

Присутнє відчуття, що це його чемпіонат світу, який наближається до найславетнішої розв’язки. Але Франція, як сказав її тренер Дідьє Дешам у середу ввечері після півфінальної перемоги над Марокко, "зробить усе можливе, щоб цього не сталося".

Серед них і Мбаппе. Він не з тих, хто б церемонився з кимось, включаючи Мессі. Дивитися на Ліонеля на цьому мундіалі означає бачити його капітаном групи гравців, які поставили його на п’єдестал. Вони підкоряються йому, задовольняючись — відчайдушно бажаючи — танцювати під його супроводом. У ПСЖ це не так.

У певному сенсі Мессі та Мбаппе "не проглядаються" в одній команді, але їхні навички доповнюють один одного. Та це виглядає майже декадентським для ПСЖ, об'єднавши їх обох разом із третьою справжньою суперзіркою в особі Неймара. У епоху, коли багато тренерів мають намір відійти від культу особистості, вісь Мессі-Мбаппе-Неймар представляє щось інше.

Колишній тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно описав складність спроби розмістити Мессі, Мбаппе та Неймара в одній атакувальній лінії.

"Важко порівнювати цю аргентинську команду з ПСЖ", — сказав Почеттіно. "Мбаппе і Неймару теж потрібен був простір, вони відчували себе великими хлопцями в клубі. І іноді іншим гравцям було важко зрозуміти, чи потрібно їм грати за Мессі, чи за Мбаппе, чи за Неймара.

Мбаппе потрібна команда, щоб грати за нього, але Неймару і Мессі також. Тому всі вони лідери у своїх збірних. Усі знають, що коли ці троє разом, на полі можуть відбуватися дивовижні, неймовірні речі. Але, звичайно, знайти правильний баланс нелегко".

У будь-якому разі, це звучить дипломатично з боку Почеттіно. Інші кажуть, що динаміка Мессі-Мбаппе-Неймар була найбільшою проблемою, із якою зіткнувся колишній тренер Тоттенгема під час перебування в Парижі. Із одного джерела запам’ятався рядок про те, що "велика трійка" була "змушена ділитися речами, якими вони не хотіли ділитися" — будь то голи, передачі, пенальті, увага чи лестощі.

Відомо, що відносини Мбаппе з Неймаром незручні; їхня сварка на полі через штрафні під час гри проти Монпельє в серпні могла бути головною точкою спалаху, але напруга між парою виникла ще до цього інциденту та продовжує зберігатися. Відносини Мбаппе і Мессі більш сердечні — не близькі, але визначаються взаємною повагою.

Коли Мессі підписав контракт із ПСЖ, після того як Барселона не змогла продовжити його умову через фінансові обмеження, Мбаппе, як кажуть, був у захваті від перспективи грати разом з ним. Дійсно, прихід Мессі був одним із факторів, які переконали правління ПСЖ у тому, що Мбаппе все-таки може підписати новий контракт, а не перейти до Реала.

Але є точки тиску. Коли Мбаппе підписав величезний новий контракт з ПСЖ у травні минулого року, він став найвпливовішою фігурою в роздягальні, маючи такий прямий зв’язок із клубною ієрархією, який Мессі мав у Барселоні.

Звіти в Бразилії свідчать про те, що влітку з Мбаппе консультувалися щодо ліквідації клубом того, що було описано як південноамериканська група в роздягальні. Партнерам Мессі по аргентинській команді Анхелю Ді Марії та Леандро Паредесу відразу дозволили приєднатися до Ювентуса (останній орендований).

Як і в будь-якій роздягальні, групи зберігаються. Цілком природно, що 35-річний Мессі, який погано говорить по-французьки, ближчий до таких гравців, як Неймар, Маркіньйос, Марко Верратті та, як це не дивно, до його давнього суперника з Реала досвідченого захисника Серхіо Рамоса. Так само природно, що Мбаппе набагато ближчий до крайнього захисника Марокко Ашрафа Хакімі, ніж до старших гравців з Південної Америки.

Було цікаво, коли Андера Ерреру, ще одного літнього вигнанця, запитали про динаміку Мессі-Мбаппе минулого сезону. "Кіліан буде найкращим гравцем у світі ще багато років, але ми всі погоджуємося, що Лео — номер один. Безсумнівно", — сказав півзахисник, який зараз орендований Атлетіком Більбао. "Мбаппе має величезну скромність і бажання вчитися у Ліонеля".

Дані Алвес, який грав із Мессі в Барселоні і Мбаппе в ПСЖ, схоже, поставив під сумнів думку Еррери в нещодавньому інтерв'ю італійській газеті Gazzetta dello Sport. Він описав Мбаппе як "феномен, який ще не зрозумів, що ті, хто грає з ним в атаці, є більшими феноменами, аніж він", додавши: "Великий гравець повинен завжди знати і розуміти, з ким він грає. Треба бути розумним, щоб скористатися потенціалом Неймара та Мессі, які є двома футбольними геніями".

Алвес припустив, що Мбаппе "забив би 150 голів, якби частіше довіряв м’яч Мессі та Неймару".

Погляд на дані підтверджує, що Мессі та Неймар обмінюються набагато більшою кількістю передач (22,7 за 90 хвилин у цій Лізі чемпіонів), ніж Мбаппе та Неймар (14,5 за 90 хвилин) або Мессі та Мбаппе (12,6 за 90 хвилин). Їх кількість у Лізі 1 відображає ту саму закономірність, хоча й трохи менш виражену. Проте, напевно, дивно, що Мессі обмінюється більшою кількістю передач за 90 хвилин з Мбаппе, ніж з Луїсом Суаресом або Неймаром у 2014-15 роках, на піку партнерства Барселони з МСН.

Мессі асистував Мбаппе, коли він забивав шість голів у Лізі 1 цього сезону, та хоча французька ліга слабша за Ла Лігу, пара також добре співпрацювала в Європі; за кожні 90 хвилин у Лізі чемпіонів цього сезону вони створювали 2,0 моменту. Знову ж таки, це перевищує показник Мессі-Неймара (1,9) або Мессі-Суареса (1,7) для Барселони в її переможній кампанії в Лізі чемпіонів у 2014/15 роках. І Мбаппе отримує свою порцію голів.

Мбаппе нелегко ділитися центром уваги з Мессі та Неймаром, але в деякому роді він може навчитися досвіду Неймара. Коли в 2017 році бразильський форвард перейшов з Барселони в ПСЖ за рекордною трансферною угодою, партійна лінія полягала в тому, що йому потрібно вийти з тіні Мессі, щоб процвітати на індивідуальній основі.

У всякому разі, у перші кілька років у Парижі він виявив, що життя в тіні Мессі було більш корисним, ніж він собі уявляв. Звичайно, коли справа доходить до розмови про Золотий м'яч, Неймар був набагато помітнішим у дні свого перебування в Барселоні.

Мессі пасує до Мбаппе в ПСЖ. Мбаппе так само пасує до Мессі. Але в таборі Мбаппе постійно лунає думка, що він вважає, що краще підходить для гри разом із більш ортодоксальним центральним форвардом, можливо, типу Олів’є Жиру. Мессі, зі свого боку, очевидно, найбільше щасливий, коли грає зі спритними та швидконогими форвардами, із яких Мбаппе є, мабуть, найбільш екстремальним прикладом.

Іронія всього цього, особливо коли мова заходить про те, що Мбаппе "керуватиме" в ПСЖ, полягає в тому, що важко уявити будь-якого гравця там надовго.

Лише через кілька місяців після того, як він підписав новий контракт, виявилося, що Мбаппе шкодує про нього і думає про те, щоб повернутися до свого переходу до Реала. Що стосується Мессі, то в жовтні виявилося, що його надзвичайно приваблює ідея приєднатися до франшизи MLS Інтер Маямі , коли його контракт з ПСЖ закінчиться в кінці сезону.

Мессі та Мбаппе, схоже, судилося запам’ятати як лідерів своїх поколінь і більше в якості суперників, а не як товаришів по команді.

35-річний Мессі, який бере участь у своєму останньому чемпіонаті світу з футболу, розмірковуючи про перехід у Штати, перебуває на фініші своєї кар’єри. Так само й інші сучасні великі гравці, такі як Лука Модрич, Карім Бензема, Роберт Левандовські та великий суперник Мессі Кріштіану Роналду. Сумнівно, що ми знову побачимо когось із них на сцені Кубка світу.

Нове покоління готове взяти верх на чолі з Мбаппе, Ерлінгом Голандом та різними іншими, які демонструють усі ознаки того, що виросли, обожнюючи Мессі та Роналду, намагаючись наслідувати кожен їхній крок.

Таке враження, що цей фінал чемпіонату світу знаменує кінець однієї епохи та початок іншої. Вигляд протистояння Мессі та Мбаппе є таким же символом цього, як і вплив країни Катару, який приніс такі непередбачені зміни в ігровий ландшафт за останнє десятиліття.

Неділя дає Мбаппе шанс продемонструвати, що він готовий взяти корону. Це також дає Мессі можливість покинути сцену чемпіонату світу з останнім, стійким нагадуванням про талант, який, можливо, не буде перевершеним ще дуже довго.

Яким би не був результат між Францією та Аргентиною, ці обійми під час фінального свистка будуть символічними та легендарними. Ніхто з присутніх фотографів не захоче це пропустити. Не пропустіть і ви.

За матеріалами порталу The Athletic