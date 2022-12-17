ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинського кіпера зачіпили слова француза.

Напередодні фінального матчу чемпіонату світу-2022 між французами та аргентинцями вінгер "триколірних" Кіліан Мбаппе назвав європейським футбол сильнішим за південноамериканський.

Це неабияк розлютило багатьох аргентинцям, і воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес не став виключенням.

"Мбаппе недостатньо знає про футбол, він ніколи не грав у Південній Америці. Якщо у вас немає досвіду гри у Південній Америці, ви не можете коментувати. Європейським гравцям, безсумнівно, буде важко впоратися з багатьма матчами на висоті, які пропонують південноамериканські кваліфікації на чемпіонат світу.

Але нічого, вони знають, що ми — команда світового рівня. І вони поважають нас за це" — передає слова 30-річного голкіпер Астон Вілли RMC Sport.

Нагадаємо, після чвертьфінального матчу з Нідерландами Емі Мартінес назвав арбітра Лаоса шкідником і порадив головному тренеру "помаранчевих" Луї ван Галу "стулити пельку".

Відзначимо, що фінальна гра чемпіонату світу-2022 відбудеться у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00. На Football.ua буде доступна пряма онлайн-трансляція поєдинку.