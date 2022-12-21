Франция

Аргентинець має намір залишитись в столиці Франції.

Новоспечений чемпіон світу Ліонель Мессі готовий поставити підпис під новим контрактом з ПСЖ, стверджує Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, угода між зірковим аргентинцем та паризьким клубом буде розрахована на два роки. Зараз форвард у відпустці. Перед світовою першістю він провів зустріч із керівництвом клубу, які відбулися у позитивному ключі. Сторони досягли усної згоди.

Нагадаємо, Мессі перейшов у ПСЖ із Барселони у 2021 році. За парижан він провів 53 матчі, забивши 23 голи. У червні цього року у Лео закінчується контракт з парижанами.

До речі, Мессі став дев'ятим футболістом, який виграв ЧС, ЛЧ/КЕЧ та Золотий м'яч.