Україна

Сергій Палкін прокоментував бажання клубу судитися з ФІФА.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін поділився своїми думками напередодні того, як GAS розгляне справу про компенсацію 50 мільйонів євро для "гірників".

"Ми хочемо чесності та справедливості. З одного боку, ФІФА захищає гравців, але вона також має захищати і клуби.

За два дні до того, як ФІФА зробила оголошення про нові правила про легіонерів, у нас майже був готовий контракт: ми мали підписати гравця наступного дня. Потім клуб відмовився від переговорів, дізнавшись, що натомість він може безкоштовно зареєструвати того ж гравця.

Ми розуміємо, що команди хочуть скористатися ситуацією, в якій опинився Шахтар. Ми не хочемо, щоб нас змушували продавати гравців за ціною, нижчою від ринкової, незважаючи на всі труднощі.

Ми хочемо зібратися разом з усіма зацікавленими сторонами та виробити план. Ми хочемо чесності та справедливості", — наводить слова Палкіна The New York Times.

Раніше повідомлялося, що один з італійських клубів просить ФІФА покарати Шахтар через відмову від трансферу гравця.