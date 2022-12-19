ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Славетна компанія для аргентинського форварда.

Вчора, 18 грудня, пройшов фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.

Таким чином, чемпіонський трофей поповнив неймовірну колекцію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

За інформацією Squawka, Мессі приєднався до восьми футболістів в історії, які змогли виграти чемпіонат світу, Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів та Золотий м'яч.

До аргентинця таким досягненням могли похвалитися Боббі Чарльтон, Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Паоло Россі, Зінедін Зідан, Рівалдо, Роналдіньо та Кака.

Раніше повідомлялося, що Мессі — фаворит на Золотий м'яч-2023.