Славетна компанія для аргентинського форварда.
Ліонель Мессі, Getty Images
19 грудня 2022, 17:30
Вчора, 18 грудня, пройшов фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.
Таким чином, чемпіонський трофей поповнив неймовірну колекцію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
За інформацією Squawka, Мессі приєднався до восьми футболістів в історії, які змогли виграти чемпіонат світу, Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів та Золотий м'яч.
До аргентинця таким досягненням могли похвалитися Боббі Чарльтон, Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Паоло Россі, Зінедін Зідан, Рівалдо, Роналдіньо та Кака.
Раніше повідомлялося, що Мессі — фаворит на Золотий м'яч-2023.