Італія

Нападник римлян хоче, щоб тренер залишився.

Нападник Роми Стефан Ель Шаараві прокоментував ймовірний перехід головного тренера Жозе Моурінью на пост у збірній Португалії.

"Ми ніколи не говорили з ним про цю можливість. Ми думаємо, що тренер дуже зосереджений на Ромі, на наших цілях, на тому, щоб досягти успіху тут.

Він завжди присутній у будь-якій ситуації. Навіть у тому, як він розмовляє з нами у роздягальні, на матчі, даючи нам правильні вказівки.

Ми бачимо його безтурботним, він людина серця, інстинктивна. Тому найважливішою для нього зараз, на мою думку, залишається Рома. Ми всі сподіваємося, що він зможе залишитись тут надовго", — цитує футболіста Goal.

До речі, легенда збірної Португалії Маніше впевнений, що Жозе Моуріньо — ідеальний кандидат на посаду головного тренера національної команди.