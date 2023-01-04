Франция

Сума трансферу 25-річного бразильця становила 20 мільйонів євро.

Півзахисник Марселя Жерсон Сантос став гравцем Фламенго. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Угода з 25-річним бразильцем розрахована до 2027 року.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, сума трансферу становила 20 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Жерсон провів 13 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Зазначимо, що Жерсон вже виступав у складі Фламенго з 2019 до 2021 року. На його рахунку 102 матчі, в яких він забив шість голів та віддав 11 результативних передач.