Копа Либертадорес

Бразильський клуб повернув собі титул після двох років тріумфу Палмейраса.

Напередодні пізно ввечері розпочався фінальний матч у 63 за ліком розіграші південноамериканського турніру Копа Лібертадорес, метою проведення якого є визначення найкращої команди в регіоні.

Цього року до вирішального протистояння дістались дві славетні бразильські команди, Фламенго з Ріо-де-Жанейро та Атлетіко Паранаенсе з Курітіби, тоді як чинний володар трофею, Палмейрас, у півфіналі поступився номінальним гостям Естадіо Банко Пічінча.

Як і має бути, протистояння між двома найкращими командами сьогодення на континенті виявилось запеклим від самого початку, і вже під завісу першого тайму ми побачили вилучення в складі Атлетіко.

Центральний захисник Педру Енріке за чверть ігрової години примудрився назбирати два попередження, і в підсумку відправився додивлятись гру на трибуни, тоді як суперники одразу скористались більшістю за допомоги голу Габріеля Барбоси з передачі Евертона Рібейро.

Масовані заміни після перерви не допомогли клубу з Паранаенсе повернутись до гри повною мірою, тож вони виключно страждали від браку куількості футболістів за ходом другого тайму, тоді як суперники спокійно довели гру до завершення.

Таким чином Фламенго, із Артуром Відалем і Філіпе та Давідом Луїзами у складі, повернув собі трофей Лібертадорес уперше за три останні роки, допоки його тримав у себе Палмейрас.

Огляд матчу:

Фламенго — Атлетіко Паранаенсе 1:0

Гол: Габріель Барбоса, 45+4.

Фламенго: Сантос — Родіней, Давід Луїз, Перейра, Феліпе Луїс (Аїртон, 20) — Евертон Рібейру, Мая (Відаль, 71), Гомес — де Арраскаета (Г’юго, 84) — Габріель Барбоса (Евертон, 84), Педро.

Атлетіко Паранаенсе: Бенту — Келвін, Педру Енріке, Гелено, Абнер — Моура (Теранс, 75) — Фернандінью, Вітор (Каннобіо, 57), Алекс Сантана (Матеус Феліпе, 46) — Роке (Пабло, 65), Вітіньйо (Ромуло, 57).

Попередження: де Арраскаета, Відаль — Педру Енріке, Алекс Сантана, Ромуло.

На 43 хвилині був вилучений Педру Енріке (друге попередження).