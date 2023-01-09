Український хавбек перебрався до французької Ліги 1.
Руслан Маліновський, ФК Марсель
09 січня 2023, 21:59
Український півзахисник Руслан Маліновський попрощався з Аталантою після свого трансферу до французького Марселя.
"Дякую клубу, моїм партнерам, тренерам і особливо вболівальникам. Від щирого серця дякую всім, хто йшов зі мною протягом цієї подорожі. Я не прощаюся, ми залишаємося друзями. Назавжди", - написав Маліновський на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Маліновський виступав за Аталанту з 2019 року. На його рахунку 143 поєдинки, в яких він забив 30 голів та віддав 28 результативних передач.
Раніше Маліновський отримав комплімент від Марселя.