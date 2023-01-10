Другое

У команді Дідьє Дешама будуть зміни.

Вчора, 9 січня, воротар та капітан збірної Франції Уго Льоріс оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Французька газета L’Equipe вже представила імена трьох кандидатів, які можуть взяти на себе роль капітана у найближчому майбутньому.

Основними претендентами на отримання капітанської пов'язки є захисник Рафаель Варан, півзахисник Антуан Грізманн та нападник Кіліан Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Дідьє Дешам продовжив контракт із збірною Франції.