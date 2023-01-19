Франция

Івуарієць серйозно травмував опонента.

7 січня в матчі 1/32 фіналу Кубка Франції Марсель на виїзді обіграв Єр з четвертого дивізіону. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу провансальців — 2:0.

З 15-ї хвилини Марсель грав в меншості. Дикий фол скоїв ексзахисник МЮ Ерік Баї. Івуарієць вирішив жорстко зупинити контратаку Єра і прямою ногою в'їхав у груди нападнику Муссі Ндіаї.

La CRIMINAL plancha de Eric Bailly a Mousa N'Diaye en la Coupe de France por @Zapping_Chile. El jugador del Hyeres tuvo que irse en ambulancia. #AlexisXZapping pic.twitter.com/l61saAcSHs — Bruno Sampieri (@BSampieri) January 7, 2023

За інформацією RMC Sport, дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції ухвалив рішення дискваліфікувати Баї на 7 ігор. До речі, у постраждалого було діагностовано кілька переломів ребер, пошкодження печінки та внутрішній кровотечі.

Нагадаємо, що нещодавно до Марселя приєднався Руслан Маліновський.