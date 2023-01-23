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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 21 січня:

Український захисник Едуард Соболь завершує перехід до французького Страсбуру.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд із дивовижною спритністю побив рекорд Руда ван Ністелроя в АПЛ.

Лондонський Арсенал із Олександром Зінченком у складі обіграв Манчестер Юнайтед.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.