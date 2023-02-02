Франция

Французький форвард отримав ушкодження у матчі чемпіонату Франції.

Вчора, у матчі 21 туру французької Ліги 1 ПСЖ в гостях обіграв Монпельє з рахунком 3:1.

У цьому матчі взяв участь нападник парижан Кіліан Мбаппе, який спочатку не забив з пенальті, а потім отримав травму та був замінений на 20 хвилині зустрічі.

За інформацією L'Equipe, 24-річний француз має пошкодження коліна, через що він може пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Цього сезону Мбаппе провів 26 матчів, у яких забив 25 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, першу гру між ПСЖ та Баварією заплановано на 14 лютого.