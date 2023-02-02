Франция

Керманич ПСЖ прокоментував стан свого футболіста.

Парі Сен-Жермен напередодні переміг у гостьовому матчі двадцять першого туру французької Ліги 1 проти Монпельє.

Монпельє — ПСЖ 1:3 Відео голів та огляд матчу французької Ліги 1

Однак звітний матч для чинних чемпіонів Франції розпочинався доволі складно, тому що Кіліан Мбаппе на самому початку зустрічі не зміг упоратись із двома спробами пробиття пенальті, після чого отримав важку травму, і в підсумку його замінили вже на 21 хвилині.

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував стан свого підопічного.

"Удар припав на ділянку під коліном, тож побачимо, чим це може завершитись. Кіліан відчуває біль у м’язах, але ми, разом із медичним штабом, зійшлись на тому, що наслідки травми не будуть надто серйозними для нього", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, що нападник парижан може пропустити перший матч плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА проти мюнхенської Баварії.

У наступному турі ПСЖ прийматиме на власному полі Тулузу.