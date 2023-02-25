Франция

Український півзахисник вважає, що трибуни стадіону Велодром лякають суперників.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський вважає, що його команді під силу обіграти ПСЖ у центральному матчі 25 туру французької Ліги 1.

"Якщо ми зробимо все добре та правильно, будемо рідко помилятися, то зможемо виграти цей матч. Все залежить від нас.

Я три з половиною роки був в Італії. Коли зможу, я повернуся. Але зараз я повинен почати говорити французькою.

Як тільки я приїхав до Франції, мені сказали, що Неаполь та Марсель дуже схожі. Велодром дає великий поштовх і лякає суперників, тому що з тобою весь стадіон", - наводить слова Маліновського Tutto Atalanta з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, матч Марсель — ПСЖ відбудеться завтра, 26 лютого, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.