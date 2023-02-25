Франция

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з Марселем.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував майбутній матч 25 туру французької Ліги 1 проти Марселя.

"Це буде важливий матч, дві команди дуже близькі у чемпіонаті. Доповнити афішу може програний нами матч Кубка з Марселем. Це важлива гра, але я не думаю, що титул буде розіграний у неділю. Буде ще багато матчів. Але перемога ПСЖ вітається.

Не сприймаю матч як реванш. Просто хочу підготувати команду якнайкраще. Мої гравці, мабуть, більшою мірою хочуть відігратися. У мене є футболісти, яким є чим пишатися, і вони все ще думають про той кубковий матч", — наводить слова Галтьє прес-служба ПСЖ.

Нагадаємо, матч Марсель — ПСЖ відбудеться завтра, 26 лютого, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.