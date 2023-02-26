Франция

Відбувся черговий матч 25 туру французького чемпіонату.

У матчі 25 туру французької Ліги 1 Страсбур в гостях поділив очки з Клермоном.

Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Діалло у складі гостей у першому таймі, господарі відповіли влучним ударом Рашані в середині другого тайму.

Український захисник Едуард Соболь провів на полі весь поєдинок, але без результативних дій.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 6,5 балів, що є однією з найгірших оцінок. Портал SofaScore поставив Соболю – 6,7 балів, що є середньою оцінкою.

Після 25 турів Страсбур набрав 22 очки та посідає 15 місце у турнірній таблиці Ліги 1, а у Клермона – 31 бал та 12 рядок.