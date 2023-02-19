Франция

Український захисник відзначився всім, що можна в матчі французького чемпіонату.

У матчі 24 туру французької Ліги 1 Страсбур на своєму полі здобув перемогу над Анже з рахунком 2:1.

У цьому матчі у стартовому складі Страсбура на поле вийшов українець Едуард Соболь, який спочатку зробив результативну передачу, а потім привіз пенальті, отримавши жовту картку.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Соболя у 6,7 балів, що є середньою оцінкою. Найкращим був форвард Хабіб Діалло, який оформив дубль – 9,1 бала.

Портал SofaScore поставив 27-річному українцю 6,7 балів, а найкращим був той самий Діалло — 9,2 бала.

Завдяки цій перемозі Страсбур набрав 21 очко та вибрався із зони вильоту, перебуваючи на 15 місці в турнірній таблиці Ліги 1, а в Анже — 10 балів та останній, 20 рядок.