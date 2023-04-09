Капітан парижан продовжить виступи у столиці Франції.
Маркіньйос, ФК ПСЖ
09 квітня 2023, 19:54
Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував своє майбутнє у французькому клубі.
"Сподіваюсь, що угоду буде скоро завершено. Я впевнений. Ми на завершальній стадії та обговорюємо останні деталі", — наводить слова бразильця інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
Зазначається, що нова угода з 28-річним футболістом буде розрахована до літа 2027 року.
Цього сезону Маркіньйос провів 37 поєдинків, у яких забив два м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Маркіньйос подякував всім представникам ПСЖ після отримання нагороди за 400 матч в якості гравця паризького клубу.