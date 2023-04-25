Франция

"Провансальці" шукають способи посилення складу на наступний сезон.

Нападник Лілля Тімоті Веа може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитися в Лізі 1. Про це повідомляє L'Equipe.

Керівництво Марселя оцінює варіанти посилення складу на наступний сезон, особливо у нападі. Оскільки Нуну Тавареша орендовано у Арсеналу без права на викуп, провансальці змушені шукати альтернативні варіанти.

Марсель розглядає можливість придбання Веа, який може грати як на фланзі, так і в центрі атаки. Також у нього закінчується контракт наступного літа.

Також наголошується, що Марсель розпочне переговори з Ліллем лише після того, як гарантує собі місце у Лізі чемпіонів. Якщо "провансальці" не виконають це завдання на сезон, їх фінансові можливості будуть зовсім іншими.

Крім Марселя, за футболістом стежать Баєр та Боруссія з Менхенгладбаху. Також є інтерес із англійської Прем'єр-ліги.

Цього сезону Веа провів 26 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Після 32 турів Марсель набрав 67 очок та посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на вісім балів. Позаду йде Ланс – 66 балів.