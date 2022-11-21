ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Американський форвард відзначився у матчі проти Уельсу.

Збірна США у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі поділила очки з національною командою Уельсу (1:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної США Тімоті Веа, який забив на 36 хвилині. Для нього це був перший гол у матчах чемпіонатів світу.

Зазначимо, що 23-річний американець є сином президента Ліберії Джорджа Веа, колишнього футболіста, який у своїй кар'єрі ставав володарем Золотого м'яча 1995 року.

При цьому Веа-старший ніколи не брав участі у чемпіонатах світу.

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