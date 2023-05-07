Франция

Українець провів на полі 76 хвилин.

У матчі 34 туру французької Ліги 1 Ланс на своєму полі здобув перемогу над Марселем (2:1).

У цьому матчі у стартовому складі "провансальців" вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, який відіграв 76 хвилин, після чого його замінили.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 30-річного українця на 6,5 балів, що є середньою оцінкою у складі гостей.

Портал SofaScore поставив українцеві 7,1 бала, що є другою найкращою оцінкою у складі "провансальців".

Нинішнього сезону Маліновський провів 18 матчів за Марсель, у яких забив два м'ячі.