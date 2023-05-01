Франция

Мотиваційна промова лідера Марселя.

Чилійський нападник Марселя Алексіс Санчес зізнався, що команда мріє про чемпіонський титул у Франції, попри мізерні шанси.

"Ми зараз на відстані п'яти очок від ПСЖ. Це серйозне джерело мотивації. Раді бути так близько до лідера. Слід вірити, що можемо виграти чемпіонський титул. Особисто я вірю, що в нас вийде", — цитує Санчеса RMC Sport.

Нагадаємо, у неділю ПСЖ несподівано програв Лор'яну (1:3). Цим скористався Марсель. Провансальці виграли в Осера (2:1). Українець Руслан Маліновський пропустив цей матч через незначне пошкодження.