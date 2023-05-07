Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французської Ліги 1, що відбувся 6 травня 2023 року, 22:00.

У матчі 34 туру французької Ліги 1 Марсель у гостях поступився Лансу (1:2).

Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Фофани та Опенди, а у "провансальців" єдиний м'яч забив Пає.

У цьому матчі взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський, який відіграв 76 хвилин та отримав середню оцінку від статистичних порталів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ланс — Марсель у французській Лізі 1:

Ланс – Марсель 2:1

Голи Фофана, 42, Опенда, 60 — Пає, 88.

Ланс: Самба, Граді, Данзо, Медіна, Мачадо (Айдара, 57), Франковські, Фофана, Фюльжені (Томасон, 57), Онана (Поремба, 90), Сотока, Опенда (Букса, 89).

Марсель: Лопес, Клос (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузі, 76), Жиго (Балерді, 29), Нуну Тавареш, Верету, Маліновський (Пає, 76), Ронжьє, Ундер, Санчес (Вітінья, 46).

Попередження: Онана (11), Медіна (24), Тудор (36), Франковські (45), Ронжьє (45), Нуну Тавареш (63), Граді (63), Самба (89).