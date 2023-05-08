Німеччина

Менеджер "джмелів" висловився після матчу Бундесліги.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував перемогу над Вольфсбургом (6:0).

"Ми показували абсолютну топгру із самого початку і до кінця матчу, не лише забивши багато красивих голів, а й зігравши на нуль.

Було приємно дивитися, як хлопці грали у колективний футбол. У таких умовах будь-якому супернику стає тяжко, особливо коли ми граємо на своєму стадіоні.

Якщо проведемо три матчі з таким самим бажанням, у нас будуть хороші шанси теж здобути в них перемоги", – сказав головний тренер Боруссії.

Боруссія Дортмунд — Вольфсбург 6:0. Відео голів та огляд матчу.