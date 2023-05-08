Італія

Римляни вже шукають заміну португальцю.

Головний тренер Болонії Тьяго Мотта може очолити Рома, стверджує TuttomercatoWeb.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" вважає італійця гарною заміною для Жозе Моурінью, якщо той покине клуб. Нагадаємо, інтерес до португальця проявляє ПСЖ.

Наприкінці цього сезону португалець проведе перемовини з Ромою щодо продовження співпраці, проте рішення залежатиме від результатів команди.

Також чутки пов'язували майбутнє Моурінью з Челсі, але португалець відмовив лондонцям.