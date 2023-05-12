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Ліонель Мессі, Getty Images
12 травня 2023, 07:45
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі уклав секретний контракт із паризьким клубом після того, як аргентинець без дозволу відвідав Саудівську Аравію. Про це повідомляє RMC Sport.
У травні після поразки від Ланса в Лізі 1, Мессі відвідав Саудівську Аравію, за що був відсторонений від тренувань на два тижні.
За інформацією джерела, після інциденту представники Мессі зв'язалися з клубом, щоби домовитися про компроміс.
Для цього було складено секретний контракт, згідно з яким аргентинець вибачиться, а парижани повернуть його до тренувального процесу.
Раніше повідомлялося, що Мессі залишить ПСЖ наприкінці сезону і може перейти в один із клубів у Саудівській Аравії.