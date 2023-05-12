Франция

Обидві сторони не коментують даний момент.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі уклав секретний контракт із паризьким клубом після того, як аргентинець без дозволу відвідав Саудівську Аравію. Про це повідомляє RMC Sport.

У травні після поразки від Ланса в Лізі 1, Мессі відвідав Саудівську Аравію, за що був відсторонений від тренувань на два тижні.

За інформацією джерела, після інциденту представники Мессі зв'язалися з клубом, щоби домовитися про компроміс.

Для цього було складено секретний контракт, згідно з яким аргентинець вибачиться, а парижани повернуть його до тренувального процесу.

Раніше повідомлялося, що Мессі залишить ПСЖ наприкінці сезону і може перейти в один із клубів у Саудівській Аравії.