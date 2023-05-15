Франция

Українець намагається проявити себе з найкращого боку.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський розповів, як проходить його адаптація у французькому колективі.

"Непросто адаптуватися до нової команди та чемпіонату. Тут грають в інший футбол. Це нормально, але я щодня на тренуваннях працюю на максимумі. Наступного сезону я почуватимуся впевненіше після підготовки.

Марсель — великий клуб із великим тиском. Ми повинні завершити чемпіонат і пройти кваліфікацію в Лігу чемпіонів, а потім працювати над тим, щоб стати кращими. Наша мета — виграти всі матчі", — цитує Маліновського Le Provence.

За три тури до закінчення чемпіонату Марсель йде на третій сходинці, відстаючи від Ланса на два пункти. В неділю провансальці здолали Анже (3:1), а Маліновський зіграв усі 90 хвилин.