Франция

Ще півтора місяці тому довкола футболіста планували будувати новий проєкт клуба.

Італійський півзахисник Марко Верратті віднайшов своє оптимальне місце в футбольному світі, ще в 2012 році здійснивши трансфер із Пескри до французького Парі Сен-Жермен, у складі якого виступає й станом на сьогоднішній день.

За цей час 30-річний виконавець устиг награти 413 матчів, забивши 11 голів та віддавши 61 гольову передачу.

Проте навіть 11 років перебування в складі одної команди не змусило його задуматись над можливим трансфером, а наприкінці минулого року він ще й продовжив чинний контракт до 2026.

Однак через невтішні виступи "червоно-синіх" останнім часом фанати ПСЖ почали вимагати якнайшвидшого відходу гравця з клубу.

У підсумку, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, керівництво клубу припало на позицію активної частини вболівальників, і в свою чергу вилучило Верратті зі списку системотворчих та недоторканних для продажу під час літньої трансферної кампанії.

Тим часом стало відомо, що за гравцем полює туринський Ювентус.