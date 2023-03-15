Італія

Італієць має всі шанси повернутись на батьківщину.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може змінити клубну прописку, інформує Calciomercato.

За інформацією джерела, підписати хавбека хоче туринський Ювентус. Повідомляється, що клуб вже контактував з представниками італійця, зокрема, з агенткою Рафаелою Піментою. Туринці навіть готові надіслати офіційну пропозицію, але невідомо, в яку суму вони оцінюють 30-річного гравця, у якого контракт з парижанами до 2026 року. Відомо, що заблокувати потенційний трансфер президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, оскільки він вважає італійця незамінним.

До речі, Верратті провів за ПСЖ вже понад 400 матчів.