Італієць має всі шанси повернутись на батьківщину.
МАРКО ВЕРРАТТІ, GETTY IMAGES
15 березня 2023, 14:56
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може змінити клубну прописку, інформує Calciomercato.
За інформацією джерела, підписати хавбека хоче туринський Ювентус. Повідомляється, що клуб вже контактував з представниками італійця, зокрема, з агенткою Рафаелою Піментою. Туринці навіть готові надіслати офіційну пропозицію, але невідомо, в яку суму вони оцінюють 30-річного гравця, у якого контракт з парижанами до 2026 року. Відомо, що заблокувати потенційний трансфер президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, оскільки він вважає італійця незамінним.
До речі, Верратті провів за ПСЖ вже понад 400 матчів.