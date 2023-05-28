Франция

Глава парижан назвав рекорд за кількістю титулів Ліги 1 історичним моментом.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі поділився своїми емоціями після перемоги команди у чемпіонаті Франції.

Вчора, 27 травня, відбувся матч 37 туру Ліги 1 Страсбур — ПСЖ, який завершився з рахунком 1:1. ПСЖ набрав 85 очок і став недосяжним для Ланса, який фінішував другим.

Для паризького клубу це було 11 чемпіонство історії, що є новим рекордом турніру. До цього ПСЖ ділив рекорд із Сент-Етьєном.

"Звичайно, це історичний момент для ПСЖ. Цей 11 чемпіонський титул у Франції — нагорода за всю важку роботу, яку ми проробили за останні 12 років. Увійти в історію Ліги 1 і обігнати Сент-Етьєн — справжній предмет гордості Я хотів би згадати всіх – директорів, гравців, співробітників та вболівальників, – хто допоміг зробити цей клуб еталоном, особливо після першого титулу у 1986 році.

Я також хотів би подякувати всім, хто цього сезону зробив свій внесок у завоювання цього 11 титулу — гравців, персонал і всіх співробітників клубу, які старанно працювали, щоб це сталося. Було тяжко, але ми впоралися. Тепер з нетерпінням чекаємо на можливість відсвяткувати цей титул наступної суботи на Парк де Пренс, коли зустрінемося з Клермоном", — наводить слова Аль-Хелаїфі офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, матч заключного туру Ліги 1 між ПСЖ та Клермоном відбудеться 3 червня.