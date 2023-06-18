Франция

Іспанець очолить французьку команду.

Французький Парі Сен-Жермен завершив співпрацю з Крістофом Галтьє, який привів команду до чергового чемпіонського титулу за підсумками сезону, після чого залишився без головного тренера на чолі колективу.

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в кроці від призначення у французький клуб. За інформацією L'Equipe, іспанець стане головним тренером ПСЖ. Офіційно про призначення оголосять наступного тижня. Наразі обговорюються останні деталі співпраці.

Кандидатуру іспанця підтримав і президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі, і спортивний радник Луїш Кампуш.

Раніше повідомлялось, що 53-річний фахівець зацікавлений у роботі в АПЛ, проте очолити лондонський Челсі в нього так і не вийшло.