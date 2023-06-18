Ліга націй

Думки лідера "картатих" перед фіналом ЛН.

Нападник збірної Хорватії Іван Перишич прокоментував майбутній матч фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Хорватські вболівальники – неймовірні. Не знаю, що сказати. Коли побачив 15 тисяч лише на розминці перед матчем із Нідерландами, це було приголомшливо. Думаю, завтра їх буде ще більше. Вони женуть нас уперед і дають нам сили.

Іспанія – справжня топкоманда, де зібрані гравці з найкращих клубів світу. Але, я думаю, у нас більше досвіду. Це покоління виграло бронзові та срібні медалі. Сподіваюся, сьогодні вистачить сил, щоб отримати те, що нам потрібно — золото.

Сподіваюся, переможемо за 90 хвилин, так само як і Іспанія. Але ми звикли грати у додатковий час і це не стане для нас проблемою. Ми також відпрацьовували пенальті та будемо готові до них, якщо знадобиться.

Це буде дуже складний матч, Іспанія має топових півзахисників, але й у нас є гравці світового класу. Я впевнений, що ми будемо готові до фіналу", — сказав Перишич.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.