Україна

Андрій Понєдєльнік розповів про вихід команди з відпустки.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував старт підготовки криворізького клубу до нового сезону в УПЛ.

"Всі дуже щасливі, що зібрались разом. Ми — родина Кривбас. Всі раді бачити один одного після невеликого відпочинку. Налаштовані з новими силами готуватись до нового сезону. Хоча відпустка була короткою, думаю, кожен з нас встиг перезавантажитись та скучити за футболом, тренуваннями.

Всі команди на зборах будуть хорошого рівня. Зі всіма буде цікаво зустрітись.

Позиція крайнього захисника? Не знаю, це не від мене залежить. Де тренер скаже, там і буду грати. Де він мене бачить, там і буду намагатись допомогти команді. В принципі мені не принципово, на якій позиції грати", - наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Ріфет Капіч — найкращий гравець Кривбасу у сезоні-2022/23.