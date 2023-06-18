Німеччина

Попит на форварда перебуває на очікувано високому рівні.

За підсумками цього сезону французький нападник менхенгладбахської Боруссії Маркус Тюрам завершив свій чотирирічний період виступів за німецький колектив та отримав статус вільного агента.

Однак футболістам збірної Франції за будь-яких умов не доводиться довго очікувати на нові пропозиції на трансферному ринку, тож 25-річний виконавець отримав чимало уваги до себе.

Французький Парі Сен-Жермен, італійські Мілан, Інтер, англійський Ньюкасл — це ще не повний перелік учасників перегонів за підписанням Тюрама.

Як повідомляє німецька преса, до них напередодні також долучився РБ Лейпциг.

Головною трансферною метою "червоних биків" цього літа є нападник французького Ланса Лоїк Опенда, однак паралельно клуб буде вести перемовини з Тюрамом, якому вже запропонували контракт із зарплатнею в 10 млн євро.

Таку пропозицію зі свого боку РБ забезпечити не зможе, проте на користь клубу може зіграти попередній досвід співпраці Маркуса, головного тренера команди Марко Розе та спортивного директора Макса Еберля в Менхенгладбасі.

У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.