Франция

Наставник парижан поділився своїми думками після призначення у французькому клубі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував своє призначення у французькому клубі на дебютній прес-конференції у Парижі.

"Я хочу подякувати клубу, президенту Нассеру Аль-Хелаїфі та спортивному директору Луїсу Кампосу за надану мені довіру. Я сподіваюся, що зможу повернути цю довіру найкращим чином.

Проект ПСЖ гідний людей, які інвестують сюди. Ми хочемо грати у футбол, який сподобається вболівальникам, але насамперед принесе результат. ПСЖ повинен прагнути високого, і я не можу дочекатися, щоб вивчити нову мову, відкрити для себе нову країну і таке гарне місто з усім моїм персоналом. Це співробітники, із якими я працюю вже давно. Це молоді люди, які мають дуже високий рівень і які все ще хочуть прогресувати. Нам вдалося зустрітися з кількома людьми з клубу, і ми намагатимемося максимально використати надані кошти.

Ми вже розпочали роботу над складом. Протягом всієї своєї кар'єри я добре ладнав зі спортивними директорами. За останні тижні нам вдалося обмінятися багатьма думками, і ми погоджуємося з тим, що у нас є робоча сила і ще відкрито трансферне вікно. Я переконаний, що у нас буде чудова команда і ми досягнемо великих успіхів.

Щодо трансферів цього літа — я хочу приймати узгоджені рішення, бачити своїх гравців на тренуваннях. Ми вступаємо в нову еру, ми прив'язані до цього стилю, що атакує, і ми хочемо, щоб вболівальники отримували задоволення від перегляду гри своєї команди.

Моя філософія — грати вперед. Ми повинні підлаштовуватись під гравців, які у нас є, і вичавлювати з них максимум. А моя мета – грати в атакуючий футбол, у якому переважає колектив. У нас буде чудова команда, ми хочемо, щоб вболівальники пишалися нами. Ми всі працюємо разом, щоб створити чудову команду, і я знаю, що це нелегко, але ми маємо створити синергію, працюючи разом.

Робота з гравцями – це моя повсякденна робота. З мого досвіду гри в Реалі або Барселоні, а потім у якості тренера у Барселоні я спілкувався з багатьма зірками. Гравці розумні, вони знають, що ми готові допомогти їм. І коли вони це розуміють, вони цілком взаємодіють із вами. Ми повинні дати їм сцену, щоб сяяти.

ПСЖ має великий тренувальний центр, який вони вклали багато коштів. Молодим гравцям дуже пощастило бути тут. Мені подобається покладатися на молодь, і я буду з ними зустрічатися, я їх дивитимуся. Мені подобається давати ігровий час молодим, які хочуть досягти успіху.

Мені подобається тиск, властивий моїй роботі. Є десятки команд, які мріють про найбільші трофеї. У деяких більше досвіду, ніж у інших, але ми маємо бути амбітними і хотіти викладатися на повну, особливо коли ми бачимо цей чудовий тренувальний центр", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Раніше президент ПСЖ прокоментував майбутнє нападаючого Кіліана Мбаппе.