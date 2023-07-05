Франция

Угода з 53-річним іспанцем розрахована на два роки.

ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїс Енріке.

Угода з 53-річним іспанським фахівцем розрахована на два роки.

"Я радий приїхати до Парижа, щоб отримати новий досвід. Дуже цікаво буде познайомитися з новими людьми, жити в цьому місті, вивчати нову мову і насамперед тренувати ПСЖ", — коротко сказав Енріке.

На своєму новому місці Луїс замінив Крістофа Галтьє, якого звільнили напередодні.

Останнім місцем роботи Енріке була збірна Іспанії, яку він залишив після ЧС-2022 у Катарі. Також він очолював Рому, Сельту та Барселону.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Хаві Сімонса.