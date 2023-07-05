Угода з 53-річним іспанцем розрахована на два роки.
Луїс Енріке, ФК ПСЖ
05 липня 2023, 18:11
ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїс Енріке.
Угода з 53-річним іспанським фахівцем розрахована на два роки.
"Я радий приїхати до Парижа, щоб отримати новий досвід. Дуже цікаво буде познайомитися з новими людьми, жити в цьому місті, вивчати нову мову і насамперед тренувати ПСЖ", — коротко сказав Енріке.
На своєму новому місці Луїс замінив Крістофа Галтьє, якого звільнили напередодні.
Останнім місцем роботи Енріке була збірна Іспанії, яку він залишив після ЧС-2022 у Катарі. Також він очолював Рому, Сельту та Барселону.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Хаві Сімонса.