Франция

Французи просунулись в перемовинах.

Парі Сен Жермен продовжу працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, чемпіон Франції суттєво просунувся в перемовинах щодо півзахисника Сельті Габріеля Вейги.

В стані Парі Сен-Жермен розраховують, що їм вдасться оформити угоду до кінця тижня.

Минулого сезону Ла Ліги Вейга провів у складі Сельти 36 матчів, забивши 11 голів і віддавши 3 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у підписанні Габрі Вейги також предметно зацікавлені лондонський Челсі та Ліверпуль.