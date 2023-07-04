Французи просунулись в перемовинах.
Габріель Вейга, getty images
04 липня 2023, 09:59
Парі Сен Жермен продовжу працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Санті Ауна, чемпіон Франції суттєво просунувся в перемовинах щодо півзахисника Сельті Габріеля Вейги.
В стані Парі Сен-Жермен розраховують, що їм вдасться оформити угоду до кінця тижня.
Минулого сезону Ла Ліги Вейга провів у складі Сельти 36 матчів, забивши 11 голів і віддавши 3 гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у підписанні Габрі Вейги також предметно зацікавлені лондонський Челсі та Ліверпуль.