Франция

Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував чутки довкола можливого відходу Кіліана Мбаппе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував майбутнє нападаючого Кіліана Мбаппе на тлі чуток про його можливий трансфер до мадридського Реалу.

"Моя позиція дуже зрозуміла. Я не хочу щоразу повторювати: ми хочемо, щоб Кіліан залишився. Але якщо сам Кіліан хоче залишитися, йому потрібно підписати новий контракт.

Він найкращий гравець світу, він не може піти безкоштовно, це неможливо. Це французький клуб. Він сам казав, що ніколи не піде безкоштовно, тому якщо він передумає сьогодні, це не моя вина. Ми не хочемо відпускати безкоштовно найкращого гравця у світі", – сказав Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ПСЖ звільнив головного тренера Крістофа Галтьє та призначив на його місце Луїса Енріке.