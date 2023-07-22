Франция

Крім Кіліана Мбаппе, парижани більше не розраховують на ще чотирьох футболістів.

Сьогодні, 22 липня, ПСЖ вилетів до Японії, де проведе своє традиційне передсезонне турне у рамках підготовки до старту нового сезону.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, до Японії крім Кіліана Мбаппе не вирушили ще четверо футболістів, на яких клуб більше не розраховує.

Разом із Мбаппе у тренувальному центрі в Парижі залишилися захисники Абду Діалло та Колін Дагба, а також півзахисники Леандро Паредес, Юліан Дракслер та Джорджиньо Вейналдум.

Раніше парижани оголосили офіційний список футболістів, які вирушили до Японії – серед них був молодший брат Мбаппе.

Також була інформація, що ПСЖ не продаватиме Мбаппе до 1 серпня.