Украина: Вторая лига

Результати трьох матчів Другої ліги України.

Розпочався другий тур в Другій лізі України. В п'ятницю зіграли три матчі: Кудрівка приймала ВАСТ, Звягель зустрічався з Тростянцем, а ЮКСА грала з Кременем-2. Примітно, що в трьох матчах команди забили аж 23 голи, тобто понад сім в кожному матчі.

Кудрівка не залишила шансів ВАСТу, відвантаживши дев'ять (!) м'ячів у ворота суперників. Хет-триком відзначився Володимир Коваль.

Після двох турів Кудрівка на восьмій сходинці. ВАСТ посідає останнє місце.

Кудрівка — ВАСТ 9:0

Голи: Коваль, 5, 44, 50, Жикол, 30, Кербаль, 53 (автогол), Волошин, 64, Кулик, 66, Пластун, 68, Лещенко, 78.

Також повним декласуванням суперника закінчилась зустріч ФК ЮКСА з Кременем-2. Кременчуківці пропустили вісім м'ячів і спромоглися забити один у відповідь.

Після двох турів ЮКСА на другій сходинці. Кремінь-2 другий з кінця.

ЮКСА — Кремінь-2 8:1

Голи: Махнєв (пен), 8, Баєр, 12, Кос, 36, 73, Харченко, 44, Цуркан, 52, Євдокимов, 62, Ювхімець, 78 - Рокотянський (пен), 70.

Звягель Юрія Максимова впевнено переміг Тростянець та очолив турнірну таблицю. Тим часом клуб з Сумщини на 12-му місці після двох турів.

Звягель — Тростянець 4:1

Голи: Волинець, 7, Ващишин, 10, Ндукве, 31, Майтак, 82 - Томенко, 18.