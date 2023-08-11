Україна

"Гірники" готуються до матчу з Олександрією.

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук поділився очікуваннями від матчу з Олександрією та розповів про своє повернення до УПЛ

"Фізична форма дуже добра. Готуємося до важливого матчу і з нетерпінням чекаємо на нього. Команда в цілому дуже добре розпочала сезон: два матчі – дві перемоги. Очікуємо на важкий поєдинок і готуємося до цього.



Найголовніша характеристика тренерові Руслану Ротаню? Ну всі в Україні знають, що таке "Ротань-стайл", – і у збірній, і у клубі він робить дуже гарні команди.



Повернення Чигринського? Це дуже добре. Усіх сильних гравців, які повертаються, ми раді бачити. Сподіваюся, вони нам допоможуть", - цитує гравця офіційний сайт "гірників".

Матч Шахтар — Олександрія відбудеться 14 серпня. Початок — о 17:00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Шахтар.