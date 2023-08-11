Іспанія

Марокканець буде покликаний замінити травмованого Куртуа.

Мадридський Реал напередодні старту в Ла Лізі залишився без основного голкіпера. Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки. В терміновому порядку клуб шукає йому заміну.

Як повідомляє Marca, "вершкові" хочуть підписати голкіпера Севільї та збірної Марокко Яссіна Буну. Також мадридці розглядають варіанти із запрошенням Де Хеа, Кепи або поверненням Кейлора Наваса.

Але головний в цьому списку — Буну. Мадридці бажають взяти Буну в оренду. Севілья сподівається покращити свій звіт про прибутки та збитки, і бажає оформити повноцінний трансфер. Клаусула голкіпера складає 50 мільйонів євро, але боси Севільї готові розлучитися з голкіпером за 20 мільйонів.

Проте в Реалі розуміють, що марокканський голкіпер Севільї в січні поїде на Кубок Африки і може пропустити до 13 офіційних матчів.

Раніше Карло Анчелотті прокоментував ситуацію із травмованим воротарем Тібо Куртуа, а також висловив свою думку про українського голкіпера Андрія Луніна.